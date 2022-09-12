İhsan Çaralan: Yeni eğitim yılı mücadele yılı olacak

2022-2023 eğitim yılının nasıl geçeceği de şimdiden belli oldu.

İktidar eğitim yılını 30 Ağustos günü özel okullarda çalışan eğitimcileri gaza boğup yerlerde sürükleyerek gözaltına alarak gösterdi. Eğitimcilerin “suçu” özel okullarda, asgari ücretle ve kölece koşullarda çalışmaya zorlandıkları koşulların değiştirilmesi için seslerini duyurmak üzere bakanlık önünde basın açıklaması yapmak istemesiydi!

Geçtiğimiz perşimbe günü (8 Ağustos) günü ise Eğitim Sen’li eğitimcilerin Milli Eğitim Bakanlığının önüne yürüyerek taleplerinin yerine getirilmesini istemesine karşı polis sendika binasının önünde kalkanlarla gerçek bir barikat kurdu. Eğitimcilerin binanın önünden ileriye gitmesi engellendi.

Aynı senaryo ertesi gün Eğitim-İş Sendikasına karşı da uygulandı. Eğitim-İş üyesi eğitimcilerin de sendikalarının önünden ileri gitmeleri engellendi.

İhsan Çaralan’ın yazısı