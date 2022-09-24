İhsan Çaralan: Yasaklar seçim süreciyle değil, AKP’nin geldiği yerle ilgili

Son haftalarda bütün bu yasaklamaların da ötesine geçilerek emniyet güçleri hiçbir eylem ve etkinliğe izin vermeyecek bir biçimde 5-10 kişinin katılacağı basın açıklamalarına bile onlarca polisle müdahale ederek açıklama yapanları polis kalabalığı ve kalkanlarından oluşan barikatın arkasında görünmez hale getirerek basın açıklaması, yürüyüş, hatta miting gibi yollarla taleplerin dile getirilmesinden caydırmayı amaçlayan yasaklamalar yapmaktadır.

Sermaye muhalefeti ve medyadaki kimi sözcülerin iddia ettiği gibi yasaklar seçim sürecine girilmiş olması ile değil, AKP’nin 20 yıllık iktidarının geldiği yerle ilgilidir. Seçim süreci muhalefeti ezme girişimlerinin sonuç alınmasını gerektirdiği için biraz acele ettirmiş olabilir.

İktidarı bu yoldan döndürebilecek olan da emek ve demokrasi güçlerinin ülke sathında ortak mücadelesi olacaktır!

İhsan Çaralan’ın yazısı