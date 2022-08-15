İhsan Çaralan: Yasaklar, biat etmeyenlerin boynunu vurmak için kullandıkları kılıçtır

3Y”yi, yani “Yoksulluğu, Yolsuzluğu ve Yasakları ortadan kaldıracağız” diyerek iktidara gelen Erdoğan ve AKP’si, yoksulluğu ve yolsuzlukları Türkiye tarihinde görülmedik düzeye getirdikten sonra son yıllarda yasakları da kendisinden önceki iktidarlara rahmet okutacak bir aşamaya getirmek için elinden geleni yapıyor. (…)

Yani yasaklar valilerin, kaymakamların rektörlerin marifeti değil. Onlar sadece ellerine verilen sopayı iktidar sahibinin gözüne bakarak onun istediği gibi kullanan “biat etmiş kullar”dır!

Yani yasaklar tek adam sisteminin, biat etmeyenlerin boynunu vurmak için kullandığı kılıçtır!

İhsan Çaralan’ın yazızı