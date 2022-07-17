İhsan Çaralan: TPI Composite işçileri bir haftayı aşan direniş süreciyle örnek olmayı hak etti

bugün bu köşede bu direnişlerin ortak özelliklerinden çok rüzgar santrallerine kanat imal eden Amerikalı TPI Composite’in Menemen ve Çiğli’de kurulu bulunan ve toplamda 3 bin 600 işçinin çalıştığı iki fabrikasında bayramdan hemen önce başlayıp, bayram içinde yapılan toplantıda işçilerin “devam” kararı verdiği ve bayram boyunca da patronların envaitürlü baskılarına karşı devam eden direnişi tartışacağız. (…)

Burada, “Henüz direnişin başında böyle sonuçlar çıkarmak ne kadar doğru olur?” diye sorulabilir. Bu yaklaşım ilk bakışta haklı görülebilir ama gerçekte TPI Composite işçileri aslında bir haftayı aşan direniş süreciyle örnek olmayı hak etmiştir. Eğer bu direnişi taleplerini elde ederek bitirmeyi başarırlarsa örnek olmayı da taçlandırmış olacaklardır.

İhsan Çaralan’ın yazısı