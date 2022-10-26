İhsan Çaralan: Tek adam yönetiminin kimlikler üstünde yaptığı kışkırtmalar

Tek adam yönetimi, Türklük-Kürtlük, Müslümanlık-Hristiyanlık-Yahudilik…, Alevilik-Sünnilik, erkek-kadın (evli-bekar, hatta 3 çocuklu-az çocuklu)-LGBTİ üstünden ayrıştırıp bölerek, her kategori de çoğunluğu kendisine yedeklemeyi amaçlayan bir bölme ve ayrıştırma tutumu geliştirdi. Çöken ekonomik politikalarının, iç ve dış politikasının yol açtığı yıkımı; zamların, açlığın, yoksulluğun, işsizliğin faturasını halkın sırtına yıkmasının sorumluluğunun üstünün örtülmesinin “dış güçlere”, her türden muhalefete yıkmasının örtüsü olarak kullanmak için elindeki her olanağı seferber etmeye girişti. Kimlikler üstünde yapılan kışkırtmalarla kaldırılan toz-dumanla tek adam yönetimi, kapitalist toplumun asıl ve doğal bölünmesi olan işçi sınıfıyla burjuvazi, ezenlerle ezilenler, egemenlerle halklar arasındaki bölünmenin üstünü örtmeyi amaçladı.
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