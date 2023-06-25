İhsan Çaralan: Şimşek’in fotoğrafla verdiği mesaj

Perşembe günü Merkez Bankasının (MB) ilan ettiği 6.5 puanlık faiz artışını kimileri az bulurken kimileri de makul ve ihtiyatlı bir adım olsa da “iyi” buldu. Bakan Şimşek MB’nin kararını Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) gönderdiği bir fotoğrafla da destekledi. Fotoğrafta kendisi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve BAE’li bir yetkili vardı. Göreve getirilme nedeni olan Batılı sermaye merkezlerinden sermaye akışını değil Erdoğan’ın gide gele zaten yol ettiği bir Körfez ülkesinden fotoğraf göndererek, hem düşük profilli faiz artırma politikası uygulanacağını hem de Batı sermayesinin sadece faiz artırmakla getirilemeyeceğinin mesajını vermiş oldu.

Peki, “Faizin hızla yükseltilip hemen 25-30’lara, hatta 40’lara çıkarılmasını isteyen sermaye çevreleri ile yavaş yavaş artırılmasını isteyenler arasında ne fark vardır?” denirse; işçi sınıfı ve emekçiler açısından pek bir fark yoktur. Faizin hızla yükseltilmesini isteyenler, tek adam rejiminin yarattığı ekonomik enkazın faturasını halka bir an önce ödetmek isterken ötekiler ise bunun biraz zamana yayılarak ödetilmesini istemektedirler.

Kısacası aralarındaki tartışma, AKP’nin ünlü Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın sözleriyle ifade edersek; “Kazın bağırtılarak mı yolunacağı yoksa bağırtılmadan yavaş yavaş mı yolunacağı”na dairdir!

İhsan Çaralan’ın yazısı