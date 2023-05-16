İhsan Çaralan: Seçim henüz bitmiş değil

Elbetteki bu seçimin sonuçları, nerede yanıldık, daha da önemlisi sınıflar, sınıflar mücadelesi, halkın değişim isteği, bu isteğin anlamı, gerçek bir değişimin nasıl olacağı, “Bana oyunuzu verin sizi kurtaralım” politikasının toplumsal bir değişime yetip yetmeyeceği… ve buna verilen yanıtın ne olması gerektiğine dair sorulara verilecek yanıtların soğukkanlılıkla tartışılması gerekecektir.

Dahası, seçim henüz bitmiş değil. Tersine iki hafta sonra cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu yapılacak!

Şimdi, birinci turun sonuçları üstünden yapılması gerekli olan tartışmaları iki hafta erteleyerek seçim çalışmasına kararlılıkla devam etmenin zamanıdır!

İhsan Çaralan’ın yazısı