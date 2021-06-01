Diken

Yaramazlara biraz batar!

İhsan Çaralan: Peker’in söylemedikleri ya da üstünü örtmeye çalıştıkları daha önemli

Peker her konuda bir şeyler söylüyor ama söylemedikleri ya da üstünü örtmeye çalıştıkları daha önemli. Bu da en çok kendisini savunurken belli oluyor.

Bunun bir örneği 8’inci videosunda apaçık görüldü.

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Peker, kendisine yönelik, “Devleti yıpratmak için uluslararası bağlantılarla anlaşma yaptı” suçlamasına karşılık şunları söylüyor: “Ben deseydim ki; Binali Yıldırım’ın başbakanlığı döneminde ülkeye sıcak para girsin diye özel gizli bir anlaşma yapıldı, bu şekilde koordinasyon kuruldu diye anlatsaydım bu devleti yargılatmak olurdu.” (Oysa ben) Eski başbakanın oğlu, Venezuela ayağı, Kıbrıs’taki o para sistemi, Ortadoğu’ya gidiş… gibi kriminal olaylara ve kişilere indirgeyerek devleti savaş suçlusu vb. gibi suçlamalardan kurtardım, demek istiyor.

Yani Peker, en azından şimdilik, olanları anlatıyormuş gibi yaparken, “Devleti yıpratmamak” için gerçeği baş aşağı çeviriyor, siyasetin dışında kişilere ve kriminal olaya indirgiyor. 

İhsan Çaralan’ın yazısı

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