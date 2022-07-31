İhsan Çaralan: Mustafa Varank, kendini ‘davanın gözü kara savunucusu’ olarak göstermek istiyor

Bakan Varank’ı kamuoyunda tartışılır hale getiren son gelişme İbn Haldun Üniversitesinde, üniversite tercihi yapacak öğrencilere, “Üniversiteye başlıyorsanız kafanızdaki ilk hedefiniz bir yerde istihdam edilmek olmasın. Bir yerde işe gireyim, maaşımı alayım düşüncesi genç arkadaşlarımızın potansiyellerini düşüren bir düşünce” demesi oldu. (…)

Bakan Varank’ın bu yaklaşımında bir olumluluk bulmak olanaklı değildir. Tersine Bakan Varank, üniversite diploması ile “meslek edinme” ve “istihdam edilme” arasındaki bağı kopararak, üniversite eğitimini bir hobiye indirgeyerek, üniversite mezunlarından gelen iş talebinin temelsiz olduğunu kanıtlamayı amaçlamaktadır. (…)

Bakan Varank, son aylarda, “Ne bu şiddet, bu celal” denecek bir moda geçerek AKP içindeki çoğalan gürültü içinde sesini duyurmak isterken, kendini “davanın gözü kara savunucusu” olarak göstermek, “Ben de varım” demek istiyor olmalı!

İhsan Çaralan’ın yazısı