İhsan Çaralan: İlk ‘yeni asgari ücret’, açlık sınırı 5 bine dayanınca ele geçecek!

Çünkü “asgari ücrete görülmemiş zam” diye propaganda ettikleri yüzde 50.5’lik zamla asgari ücretin 4 bin 250 TL’ye çıkarılmasıyla övünüyorlar. Ama Türk-İş’in, “Aralık ayında açlık sınırının 4 bin 13 liraya, yoksulluk sınırının 13 bin 73 liraya, bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyetinin de 4 bin 927 liraya yükseldiği”ni açıklaması, bu görülmemiş asgari ücret zammı balonuna iğneyi batırdı. Ocak ayında ise açlık sınırının 5 bin TL’yi bulacağını hesaplıyorlar.

Tabi bu durumda ocak ayında bir bekar işçinin aylık yaşam maliyetinin 6 bin, yoksulluk sınırının da 15 bin TL dolayına varması kaçınılmaz olacak! Bu da aralık ayının ortalarında “görülmemiş zam” diye propaganda edilen 4 bin 250 TL’lik yeni asgari ücretin henüz işçinin eline geçmeden erdiğini gösterecek. Asgari ücretli işçinin eline geçen ilk “yeni asgari ücret”, Türk-İş’in açlık sınırının 5 bin TL’ye dayandığının açıklandığı günlerde eline geçecek!

İhsan Çaralan’ın yazısı