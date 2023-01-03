İhsan Çaralan: HDP’ye yönelik saldırı, İstanbul’a saldırıdan farklı mı?

14 Aralık 2022 günü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na YSK üyelerine “ahmak” dediği iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilirken aynı zamanda “siyaset yasağı” da getirildi. Yetinilmedi, İBB’de “Terörle bağlantılı 1668 kişinin çalıştırıldığı” iddiasıyla İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin bir yıldır sürdürdüğü teftişle ilgili raporun Cumhuriyet Savcılığına gönderildiği açıklandı.

Bu gelişmeler üzerine sürdürülen tartışma iktidarın amacının “İBB’ye kayyum atama” olduğuna, hatta iktidarın 13 Ocak’tan sonra bu uygulamayı sahneye koymak için harekete geçeceğine kadar vardı.

2022’nin sonundaki önemli gelişmelerden birisi de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının HDP’nin yasal hakkı olan “Hazine yardımı”nın bloke edilmesi için Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurması oldu. AYM, Başsavcılığın başvurusunu 6 Ocak 2023 günü gündemine alacağını açıkladı.

HDP’nin kapatılması davasının aslında sadece HDP’nin kapatılmasından ibaret olmadığı ama aynı zamanda muhalefetin en dinamik odağı olan HDP’nin kapatılmasının iktidarın muhalefeti ezme stratejisinin önemli bir adımı olduğu, ülkedeki siyaseti az çok izleyen herkes için tartışmasızdır.

Dolasıyla HDP’ye yönelik “Hazine yardımı”nın bloke edilmesi isteği, HDP’ye yönelik hukuki değil muhalefeti ezme stratejisinin merkezine konmuş siyasi bir dava olmasıyla doğrudan bağlantılıdır.

İhsan Çaralan’ın yazısı