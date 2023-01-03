Diken

Yaramazlara biraz batar!

İhsan Çaralan: HDP’ye yönelik saldırı, İstanbul’a saldırıdan farklı mı?

14 Aralık 2022 günü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na YSK üyelerine “ahmak” dediği iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilirken aynı zamanda “siyaset yasağı” da getirildi. Yetinilmedi, İBB’de “Terörle bağlantılı 1668 kişinin çalıştırıldığı” iddiasıyla İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin bir yıldır sürdürdüğü teftişle ilgili raporun Cumhuriyet Savcılığına gönderildiği açıklandı.

Bu gelişmeler üzerine sürdürülen tartışma iktidarın amacının “İBB’ye kayyum atama” olduğuna, hatta iktidarın 13 Ocak’tan sonra bu uygulamayı sahneye koymak için harekete geçeceğine kadar vardı.


2022’nin sonundaki önemli gelişmelerden birisi de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının HDP’nin yasal hakkı olan “Hazine yardımı”nın bloke edilmesi için Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurması oldu. AYM, Başsavcılığın başvurusunu 6 Ocak 2023 günü gündemine alacağını açıkladı.

HDP’nin kapatılması davasının aslında sadece HDP’nin kapatılmasından ibaret olmadığı ama aynı zamanda muhalefetin en dinamik odağı olan HDP’nin kapatılmasının iktidarın muhalefeti ezme stratejisinin önemli bir adımı olduğu, ülkedeki siyaseti az çok izleyen herkes için tartışmasızdır.

Dolasıyla HDP’ye yönelik “Hazine yardımı”nın bloke edilmesi isteği, HDP’ye yönelik hukuki değil muhalefeti ezme stratejisinin merkezine konmuş siyasi bir dava olmasıyla doğrudan bağlantılıdır.

İhsan Çaralan’ın yazısı

SON HABERLER

Bahçeli hazır: Erken seçimin iki yolu var

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçimlerin erkene alınması için anayasada iki yolun bulunduğunu belirterek ”Zamanında da olsa erkene de alınsa hazırız” dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2023 seçimlerinde anayasaya göre üçüncü kez aday olup olamayacağına ilişkin tartışma sürüyor. Bu tartışmaları aşmak için iktidarın 18 Haziran 2023’te düzenlenecek genel seçimleri öne çekebileceği öne sürülüyor. Partisinin grup toplantısında […]

Memur ve emekli için enflasyon farkı hesaplandı

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre yıllık enflasyon yüzde 64,27. Memur ve emekli maaş zammında enflasyon farkını belirleyen 2022 yılı ikinci altı aylık dönemin enflasyonuysa yüzde 16,5 oldu.

Baz etkisi kendini gösterdi: TÜİK’e göre enflasyon yüzde 64,2

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre enflasyon aralıkta yıllık yüzde 64,27 arttı. TÜİK verilerine göre, aralıkta aylık artış yüzde 1,18 oldu. Diğer yandan üretici fiyatları yıllık yüzde 97,72 artarken, bir önceki aya göre yüzde 0,24 azalma yaşandı. TÜİK kasımda yıllık enflasyonu yüzde 84,39 (ekimde yüzde 85,51) olarak açıklamıştı. Geçtiğimiz ay baz etkisi kendisini ilk defa hissettirmişti. […]

ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 137,5

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 12 aylık enflasyonu yüzde 137,55 olarak açıkladı. ENAG’a göre enflasyon aralıkta aylık yüzde 5,18 artarken altı aylık artış ortanı yüzde 38,57 oldu.