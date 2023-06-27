İhsan Çaralan: Erdoğan’ın ‘Wagnerler’i ne olacak?

SADAT paramiliter bir organizasyon ama Rusya Wagner’inden farklı olarak bir ideolojisi de var. Başkenti İstanbul, resmi dili Arapça olan bir İslam devleti amacı da güdüyor.

Erdoğan’ın sadece SADAT’ı yok, bir de Özgür Suriye Ordusu ve onunla “iltisaklı” cihatist militanlardan oluşan organizasyonlar da var. Çünkü bunlar Türkiye’den maaş alıyorlar ve silah ve mühimmatları da Türkiye tarafından karşılanıyor.

Bugüne kadar biri maaşları zamanında ödenmediği için, diğeri de İran ve Rusya’nın Türkiye ile bu militanların silahtan arındırılması için harekete geçeceğine dair haberler çıkması üzerine iki kez Türkiye’yi protesto ettikleri gösteriler düzenleyip Türkiye’ye ait bazı kurumları işgal etmişti.

Cumartesi günü Erdoğan ve Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada “Cumhurbaşkanımız Erdoğan bu bağlamda yaşananların en kısa sürede uhuletle ve suhuletle çözülmesi için Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız ifadelerini kullandı” denildi.

Putin, dostu Erdoğan’a ne yanıt verdi bilmiyoruz. Ama umalım ki, bir gün Putin de Erdoğan’a “Uhuletle ve suhuletle çözülmesi için Rusya olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız” diyen bir mesaj göndermez!

İhsan Çaralan’ın yazısı