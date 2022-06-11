İhsan Çaralan: Erdoğan’ın kaleye geçmesi çaresizliğin itirafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi çekirdek seçmenini harekete geçirmek için cumhurbaşkanı adayı olduğunu ilan etmek zorunda kalmıştır. Tabiri caizse milletvekillerini seçim bölgelerine gönderemediği için kaleye kendisi geçmek zorunda kalmıştır. Yani Erdoğan’ın kendi kendisini cumhurbaşkanı adayı ilan etmesi, Erdoğan’ın gerçek bir aday olduğu konusundaki şüpheleri artıran bir durum olmuştur!

Bu yüzden Erdoğan ve yönetimi içeride ve dışarıda gerilimi artırarak, seçimi “götüreceği” bir dumanlı seçim ortamı oluşturmayı amaçlamaktadır. Bunu önleyerek halkın iradesine sahip çıkabilmenin tek gerçekçi yolu ise yığınların harekete geçerek iktidarın oyunlarını bozmasıdır.

İhsan Çaralan’ın yazısı