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Yaramazlara biraz batar!

İhsan Çaralan: Erdoğan’ın ekonomi ve dış politikada işleri daha da zorlaşacak

Tersine AB, bunların NATO üstünden dile getirildiğini varsayarak, kendi koşullarını dayatmaktadır.

Erdoğan yönetimi, bütün bu dayatmaları zamana yayabilirdi. Ancak, doğrudan masada konuşulmuyor ama her toplantıda her görüşmede Erdoğan’ın aklındaki şey acil ve sıcak döviz ihtiyacıdır. Bunu da ABD ve AB, Erdoğan’dan bile iyi bilmektedir. Bu yüzden de isteklerini daha açıkça dayatmaktadırlar.


Kısacası Erdoğan iktidarı, haziran zirvelerinden beklediği “yeşil ışığı” alamamıştır. Bu yüzden de bundan sonra gerek ekonomide gerekse dış politikada işleri daha da zorlaşacaktır. İç politikada ise çürüme alametlerinin her yanı kaplaması ve iktidarın desteğindeki “erime” (Anketler istikrarlı bir biçimde bunu gösteriyor) tek adam yönetiminin meşruiyetini tartıştıracak bir evreye girildiğini göstermektedir.

İhsan Çaralan’ın yazısı

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