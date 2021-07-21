İhsan Çaralan: Erdoğan, Tatar’ın bu ‘müjdeyi’ çoktan verdiğinden habersiz miydi?

Tatar’ın “müjde” olarak “külliye” yerine başka bir şey beklediği kuvvetle muhtemel. Zira Cumhurbaşkanının “müjde”sini açıkladıktan hemen sonra ortaya çıktı ki yeni cumhurbaşkanlığı binasının yapılacağı 14 Haziran 2021 günü KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın noktakıbrıs.com’a verdiği röportajdaki; “Cumhurbaşkanlığı binasının yapılması tartışılabilir… Mevcut tarihi bina zor dönemde kullanılıp değerlendirildi. Şimdi yeni binaya sahip olacağız. Binamız ana vatan Türkiye’nin katkılarıyla yapıldığı zaman ne kadar doğru bir adım atıldığını herkes görecektir” ifadeleriyle çoktan duyurulmuştu.

Bu da başka soruları gündeme getirmektedir.

İlk soru: Erdoğan “saray” müjdesini vermeye hazırlanırken Tatar’ın bu “müjdeyi” çoktan verdiğinden habersiz miydi?

Eğer habersizse bu utanç verici bir durumdur. Yok, eğer haberli de sadece zevahiri kurtarmak için, ziyarete heyecan katmak için böyle bir “müjde” eklemesi yapılmışsa bu daha da utanç vericidir.

İhsan Çaralan’ın yazısı