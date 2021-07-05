İhsan Çaralan: Erdoğan neden ısrarla ‘Avrupa ve ABD’de aşı parayla yapılıyor’ diyebiliyor?

Peki gerçek çarpıtılmaya izin vermeyecek kadar açıkken, Erdoğan neden ısrarla “Avrupa ve ABD’de aşı parayla yapılıyor” diyebiliyor?

Böyle bir çıplak gerçek karşısında medya ve siyasette tartışmalar; “Dünyadan bu kadar habersiz midir Türkiye’nin tek adamı Erdoğan?”, “Etrafındaki onlarca danışman kendisini uyarmıyor mu?”, “Uyarıları dinlemiyor mu?” gibi sorular eşliğinde sürüyor. Sonuçtan bakıldığında bu soruların her birinin yanıtı ötekinden beterdir!

Ancak gelinen yerde, apaçık gerçeği bir propaganda yalanı ile tersine çevirme girişimi, ancak danışmanların ve iktidar sahiplerinin oturup tartışarak, organize olarak aldıkları bir kararla mümkün olabilecek bir şeydir.

Kara propagandanın üstadı, Hitler’in Propaganda Bakanı Goebbels “Eğer söylediğiniz yalana inanılmıyorsa daha büyük bir yalan söyleyin” dememiş miydi?

İhsan Çaralan’ın yazısı