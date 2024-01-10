İhsan Çaralan: Erdoğan İstanbul için bula bula Kurum’u mu buldu?

Ama bugün burada AKP’nin diğer adayları değil, eski Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum’u AKP’nin İBB adayı olarak göstermesi üstünde duracağız.

2019 yerel seçiminde CHP adayı karşısına çıkardığı Binali Yıldırım üstünden CHP Adayı Ekrem İmamoğlu’na iki kez yenilerek İstanbul yerel seçimini hiç aklından çıkarmayan Erdoğan, ne zaman İstanbul ile ilgili bir sorun gündeme gelse “Ahhh İstanbul” diyerek başladığı konuşmasını yerli yersiz “aşk” ve “ihanet” sözcükleriyle süslenmiş tiratlarla sürdürürken İstanbul’a Büyükşehir Belediye Başkanlığı için günlerdir yaptırdığı ölçümlerin sonunda Murat Kurum’u bulması, elbette gelişmeleri yakından izlemeyen çevrelerde “Erdoğan bunca aday içinde İBB için bula bula Murat Kurumu mu buldu?” diye karşılandı. Ama farkında olmalılar ki Erdoğan ve AKP propagandası Erdoğan’ın bu “buluşu”nu, “İstanbul muradına erdi!” sevinç çığlıklarıyla göndere çektiler!

Onlarca istişare, anket ve yoklamadan sonra Erdoğan Murat Kurum’da karar kıldıysa elinde İmamoğlu’nun karşısına çıkaracağı bir adayın bulunmamasıdır. Ama bu birinci sıradaki neden değildir. Çünkü Erdoğan’ın aradığı sadece İmamoğlu’nu alt edecek bir aday değil 5 yıldan beri İstanbul’un yağlı rantından yeteri kadar pay alamayan sermaye çevrelerinin “Oh nihayet Reis sesimizi duydu” diyecekleri bir adaydır da!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Eski Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu gibi AKP ile adı daha fazla bütünleşmiş kişiler arasından Erdoğan’ın “İstanbul muradına erdi” diyerek Murat Kurum’u tercih etmesi elbette ki Erdoğan’ın elinde İmamoğlu’nu karşısına çıkarabileceği bir “kazanacak aday”ın olmadığı anlamına gelmektedir. Ama aynı zamanda Erdoğan’ın aslında onca ölçüm ve araştırmadan önce de İstanbul’un rantının paylaştırılmasında gerekli beceriyi gösterecek baş adayının Murat Kurum olduğunu söylemek hiç de yanlış olmaz.

İhsan Çaralan’ın yazısı