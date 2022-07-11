İhsan Çaralan: Erdoğan, ekonomik programın ipliği pazara çıktıkça daha çok hamasete başvuruyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uyguladığı ekonomik programın ipliği pazara çıktıkça daha çok hamasete başvurarak halkın yaşadıklarını ve apaçık gerçeklerin üstünü örtmeye çalışırken, öte yandan da bir zamandan beri AKP içindeki henüz kopmamış olan küskünleri yeniden kazanmaya da çalışmaktadır.

Erdoğan’ın, genel başkanı olarak AKP’deki erimeyi durdurma girişimlerinden birisine de bayramdan hemen öce tanık olduk.

6 Temmuz’da ATO Congresium’da partisinin “önceki dönem belediye başkanları istişare ve değerlendirme toplantısı” adı altında AKP’nin eski belediye başkanlarını toplayan Erdoğan, onları yeniden “aktif göreve” çağırdı.

İhsan Çaralan’ın yazısı