Diken

Yaramazlara biraz batar!

İhsan Çaralan: Enerji zamlarının 1 Temmuz’a denk gelmesi bir rastlantı mıdır?

Burada ilk akla gelen, “Enerji zamlarının 1 Temmuz’a denk gelmesi bir rastlantı mıdır? sorusudur.

Bu iktidarın uygulamaları söz konusu olduğunda hiçbir kararın tesadüfi olmayacağını 19 yıldır yaşananlarla biliyoruz.


Nitekim, temmuz ayı; 8 milyon işçi emeklisinin ve 2 milyon memur emeklisinin zam ayıdır ve Erdoğan yönetimi zam kararını bu yüzden 1 Temmuz’da ilan etmiştir. Çünkü temmuzda yapılacak zammın miktarı 1 Ocak-30 Haziran arasındaki enflasyon kadar olmaktadır. Eğer enerji zamları 1 Temmuz’da değil de 30 Haziran’da yapılsaydı temmuz zammı yüzde 0.4 daha fazla olacaktı. Emeklilerin maaşlarına yüzde 0.4 daha az (1 milyar TL) zam yapılması için zamları 1 Temmuz’da yapmıştır!

Böylece iktidar 1 miyar TL tasarruf (ya da kâr) etmiştir!

İhsan Çaralan’ın yazısı

SON HABERLER

Erdoğan bankaları mı karıştırdı?

Kanal İstanbul’un finansmanını engellediği gerekçesiyle muhalefeti eleştiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bununla ilgili CHP’nin ‘tehdit salladığını’ öne sürdüğü Alman Deutsche Bank ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nı (EBRD) karıştırıp yanlış bankayı gündeme getirmiş olabilir.