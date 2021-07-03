İhsan Çaralan: Enerji zamlarının 1 Temmuz’a denk gelmesi bir rastlantı mıdır?

Burada ilk akla gelen, “Enerji zamlarının 1 Temmuz’a denk gelmesi bir rastlantı mıdır?” sorusudur.

Bu iktidarın uygulamaları söz konusu olduğunda hiçbir kararın tesadüfi olmayacağını 19 yıldır yaşananlarla biliyoruz.

Nitekim, temmuz ayı; 8 milyon işçi emeklisinin ve 2 milyon memur emeklisinin zam ayıdır ve Erdoğan yönetimi zam kararını bu yüzden 1 Temmuz’da ilan etmiştir. Çünkü temmuzda yapılacak zammın miktarı 1 Ocak-30 Haziran arasındaki enflasyon kadar olmaktadır. Eğer enerji zamları 1 Temmuz’da değil de 30 Haziran’da yapılsaydı temmuz zammı yüzde 0.4 daha fazla olacaktı. Emeklilerin maaşlarına yüzde 0.4 daha az (1 milyar TL) zam yapılması için zamları 1 Temmuz’da yapmıştır!

Böylece iktidar 1 miyar TL tasarruf (ya da kâr) etmiştir!

İhsan Çaralan’ın yazısı