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Yaramazlara biraz batar!

İhsan Çaralan: Bu birikim tek adam düzenine son verecek

Evet iktidar elindeki devlet gücüyle ülkeyi aydınlatan her ışık huzmesini söndürmek için büyük bir gayret sarf ediyor. Ama bütün bu gayretlerine karşın iktidara 2023 haziranında son verecek büyük bir hoşnutsuzluk birikmiş durumdadır.

Bu birikim tek adam düzenine son verecek ve laik, demokratik Türkiye mücadelesinin yolunu açacak imkanı sağlamaktadır.


Bu yüzden de iktidarın uygulamalarıyla ülkenin ufkundaki kara bulutlara karşın bu karanlığa son verecek güçlerin birleşme zemininin son derece genişlemiş olduğu koşullarda gireceğimiz 2023, mücadele içindeki herkese “Yeni yılımız kutlu olsun” demek için pek çok neden sunmaktadır.

İhsan Çaralan’ın yazısı

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