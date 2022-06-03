İhsan Çaralan: Aliağa TÜPRAŞ işçileri bir haftadan beri ayakta

Aliağa TÜPRAŞ işçileri bir haftadan beri ayakta. TÜPRAŞ’ın Aliağa, Kırıkkale, Kocaeli ve Batman tesislerinden 88 işçiyi işten çıkaracağının duyulmasının hemen sonrasında harekete geçen Aliağa Petrol-İş Şubesi ve Aliağa TÜPRAŞ işçileri, bazen işyerine kapanarak, ama asıl olarak fabrika önüne toplanıp taleplerini ifade eden girişimlerle, TÜPRAŞ patronunun 87 işçiyi işten atma hamlesine karşı bir mücadele hattı oluşturmaya çalışıyorlar.

TÜPRAŞ işçilerinin harekete geçmesi, elbette ki en başta Petrol-İş Aliağa Şubesinin örgütlü olduğu PETKİM, Star Rafineri, Ravago Star, Airliquide ve Solufert işçilerinde de bir hareketlenme yaratmış bulunuyor. Bu işyerlerinden çıkan işçiler TÜPRAŞ işçilerini ziyaret ederek, direnişe destek veremeye çalışıyorlar.

Direnişin başlamasının hemen sonrasında da İzmir ve Aliağa’da Genel-İş ve Belediye-İş’in örgütlü olduğu bazı işyeri temsilcilerinin destek açıklamaları dışında bir tepki duyulmadı. Oysa İzmir emek güçleri, bu mücadeleye çok daha etkin bir biçimde müdahale edebilecek dayanışma geleneğine ve gücüne sahip olduklarını her zaman gösterdiler.

İhsan Çaralan’ın yazısı