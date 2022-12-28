İhsan Çaralan: Aleviler ayrıcalık değil, laiklik istiyor

Geçtiğimiz pazar günü 7 Alevi çatı örgütünün çağrısıyla İstanbul’da gerçekleştirilen Büyük Alevi Kurultayının ardından yayımlanan bildirge laik ve demokratik Türkiye mücadelesi açısından son derece önemli vurgulara sahip.

Taleplerden de açıkça anlaşıldığı gibi Aleviler ne bir Alevi diyaneti kurularak Sünni diyanetle eşitlenmek ne de kendilerine özel ayrıcalıklar istiyor. Tersine Aleviler gerçek bir inanç özgürlüğünün laik ve demokratik bir Türkiye’de mümkün olacağı bilinciyle taleplerini sıralıyorlar.

Yayımlanan deklarasyonda da bu anlayış; “Bizler Diyanet İşleri Başkanlığının karşısında bir Alevi diyaneti talep etmiyoruz. İstediğimiz laikliktir. Devletin tüm inançlardan elini çekmesi, laikliğe aykırı olan kurumların kapatılarak gerekli yasal ve anayasal düzenlemelerin yeniden yapılması ve toplumsal ilişkilerin dinsel temalardan arındırılması gerekmektedir” biçiminde ifade ediliyor.

Kurultay; Erdoğan ve tek adam yönetiminin cemevlerini Alevilerin ibadethanesi değil, kültür kurumu olduğu iddiasıyla Turizm Bakanlığına bağlaması ve Alevi din görevlilerine maaş bağlanması, cemevlerinin masraflarının karşılanması gibi rüşvet babından düzenlemelere de hayır diyor. Bu girişimleri iktidarın kendi Alevi’sini yaratma girişimi olarak gören kurultay, bunları Alevileri bölme ve Sünni normlara uyumlu bir Alevilik yaratma adımları olarak görüp reddediyor.

İhsan Çaralan’ın yazısı