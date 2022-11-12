İhsan Çaralan: Akşener’i dinleyen Erdoğan zevkten dört köşe olmalı

Bir AKP heyetinin, ’başörtüsüne anayasal güvence’ ve “Ailenin korunması için yeni bir düzenleme” iddiasıyla TBMM’ye getirmeyi planladığı anayasa değişikliği için CHP, HDP, İyi Parti ve MHP’yi ziyaret etmesi altılı masanın “yumuşak karnı”nın ne kadar yumuşadığını gösterdi!

Çarşamba günü partisinin grup toplantısında kürsüye çıkan Akşener, belagat yeteneğini zorlayarak; sesine ve üslubuna, ortaya çıkan tablodan memnuniyetini yükleyerek sözlerle ifade edemediğini vücut diliyle destekleyerek konuştu.

Sözlerine “Beklenen gerçekleşti” diye başlayan Akşener; “Açılımcılar kumpanyası yeniden seyirciyle buluşuyor… Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı anayasa değişikliği ile sokulacak çomakların yeni tiyatrosuna hoş geldiniz. Belli ki açılımcılar kumpanyası yeniden seyirci ile buluşuyor…AK Parti ile HDP bir araya gelip mutlu, neşeli ve sevinçli görüntü vermişler. Sayın Erdoğan bir süredir bir arayış halindeydi. Sonunda muradına ermiş…Resim iyice netleşti, saflar belli oldu. Parti vekilleri, PKK’yla bir tuttukları HDP ile aynı masaya otururken utanmadılar. İşin ilginç tarafı; HDP vekilleri de genel başkanlarını tutukladığı, belediyelerine kayyum atadığı için sabah akşam eleştirdikleri AK Parti ile aynı masaya oturmaktan zerre utanmadılar…” diyerek eteğindeki taşları döktü.

Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener’i canlı dinlemediyse, danışmanları yeldir yepelek bu konuşmanın videosunu kendisine yetiştirip izletmişlerdir. Erdoğan’ın videoyu izlerken Akşener’in sözleri kadar vücut diline de bakıp yanında oturan danışmanın dizine vurarak, “Bakın işte, bu HDP’nin anayasa değişikliği teklifine evet demesinden daha önemli. Altılı masayı karıştırmak için çok iyi gelişme” demiş olacağını tahmin etmek hiç de zor değil.

İhsan Çaralan’ın yazısı