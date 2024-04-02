İhsan Aktaş: Seçmenin mesajı sert oldu

Türkiye seçmeni de pandemi ikliminden yeterince etkilenmişti. ABD’de yüzde 8-10 olan enflasyon Türkiye’de yüzde 70-80’lere kadar yükseldi. Bu duruma baktığınız zaman seçmen mesajını genel seçimlerde verir. Ama bizde öyle olmadı.

Türkiye’de vatandaş seçime giderken Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı bazı durumlar vardı. Öncelikli olarak Türkiye’nin küresel dünyada tutmuş olduğu pozisyon, ikincisi devletin güvenlik anlamında karşı karşıya kaldığı riskler, Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve Cumhur İttifakı’nın daha derli toplu bir görüntü vermesine karşılık muhalefet partilerinin darmadağınık, 7-8 partiden oluşan durumları vatandaşa güven vermedi. Dolayısıyla vatandaş iktidara vereceği mesajı bir kenara bırakarak devletin bekası, milletin geleceği, Erdoğan’ın liderliği ve bir yönüyle Türkiye’nin istikrarına oy verdi.

Fakat yerel yönetimlere giderken normalde bir yerel seçimde hazırlıklar yapılır ve bütün büyükşehirlerde ya da illerde her partinin adayları yaptıklarını ya da yapacaklarını anlatır. Fakat görünen o ki bu seçimde seçmen hangi ilde hangi belediye başkanı başarılıydı ya da başarısızdı noktasından ziyade bütünüyle bir genel seçim mesajı verdi. Genel seçim mesajı verenler de daha çok ekonomiden ve emeklilerle alakalı etkilenen kesimdi.

Özellikle Yeniden Refah Partisi’nin aldığı oya bakarak burada ideolojik bir tutum alındığı görülse de aslında öyle değil. Fakat AK Parti ileride bir özeleştiri yapacağı zaman, -AK Parti hem bir misyon partisi. Erdoğan’ın kimliği kaynaklı. Hem de bir kitle partisi- Yeniden Refah Partisi’nin de varlığı göz önünde bulundurularak, AK Parti kongresine giderken misyon ve kitle partisi olma dengesini yeniden gözden geçirebilir.

İhsan Aktaş’ın yazısı