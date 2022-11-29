İhracatçılar başkanı daha yüksek döviz kuru istedi: Enflasyon kadar artmalı

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, döviz kurunun artması gerektiğini savunarak, asgari ücreti sürekli artırmakla bir noktaya gelinemeyeceğini söyledi.

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Zamlara rağmen açlık sınırının altında kalan asgari ücrete yeni bir zam bekleniyor.

Dolar kuruysa 18,64 civarında tarihin en yüksek seviyesinde işlem görüyor. Geçen sene büyük dalgalanmaların görüldüğü dolar kuru bu aralar kamunun müdahaleleriyle dart bantta seyrediyor.

Ekonomim’e konuşan Gültepe, asgari ücreti sürekli artırmakla bir yere gelinemeyeceğini söylerken döviz kurunun da en azından enflasyon kadar artması gerektiğini dile getirdi.

Gültepe, şunları söyledi:

* Finansmana ulaşabilirsek düşük faiz işimize geliyor. Faizlerin bu açıdan inmesini doğru buluyorum ama kurun bu seviyede kalmasını doğru bulmuyorum.

* Faiz yukarı çıksa, döviz aşağıya inse hem ucuz maliyetli para bulamayız hem de aldığımız para azalacak. Bir kapan oluşur. Bazı adımlar enflasyonu artırmamak için yapılıyor.

* Fiyat tutturma noktasında kurların bizi destekleyecek noktaya gelmesini bekliyoruz. Rekabet edeceğimiz bir ortamın oluşmasını istiyoruz. Enflasyon 3 artıyorsa kurlar da 3 artmalı. Biz de maliyetimizi bilerek fiyatımızı belirleyebilelim.

* Türkiye’de asgari ücretin 300-350 dolar arasında olması lazım. Maliyet 500 dolar olursa karşılayamayız. Asgari ücreti sürekli artırmakla bir noktaya gelemeyiz. Fiyat artışlarının da durması lazım. Zam yapıyorsunuz çalışan yine mutsuz. Çünkü pazarın reaksiyonu farklı. Yüzde 30-40 zam yapsan da pazarda yüzde 70-80 zam oluyor. Denetimin sağlanması lazım. Çalışanlar diyor ki “Zam olmasın ama fiyat da artmasın.”