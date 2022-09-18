Ihlara Vadisi’nde balon turları yeniden başladı

COVID-19 salgını nedeniyle verilen iki yıllık aranın ardından balon turları Aksaray’da yeniden başladı.

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Dünyaca ünlü Ihlara Vadisi, Hasandağı ve Belisırma ile Selime Peri bacaları balon turlarında büyük ilgi görüyor.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu tura çıkanların Ihlara kanyonunun gizli kalan güzelliği, Hasandağı`nın ihtişamı, Selime Katedrali`nin ve peri bacalarının eşsiz güzelliğini bir arada gördüğünü söyledi.

İstanbul`dan giden misafirlerle Ihlara Vadisi`nde uçuşları yeniden başlattıklarını belirten Aydoğdu, gelecek yıl Ihlara`dan daha çok ve düzenli uçuşlar yapılacağını duyurdu: ”Burada gerçekten çok güzel bir manzara var. Buranın diğer uçuş alanlarından farkı şu, dünyanın en büyük kanyonları arasında gösterilen Ihlara Vadisi üzerinden balonla seyahat ediyorsunuz. İnanılmaz keyifli. Bu farklılığı herkesin görmesini istiyoruz.”