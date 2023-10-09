İhbara giden polis, 32 suç kaydı bulunan zanlı tarafından öldürüldü

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde bir polis 32 suç kaydı bulunan biri tarafından öldürüldü.

Cihat Ermiş… Fotoğraf: AA

İhbar üzerine Muratpaşa Mahallesi’nde bir eve giden polis memuru Cihat Ermiş, içeriden açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Katil zanlısı Muhammet Emre Çorak, ilk ifadesinde ‘düşmanları olduğunu, evine kurşun isabet edince saldırıya uğradığını düşünerek kapıyı açan kişilere ateş ettiğini‘ ileri sürdü. Henüz 20 yaşında 32 suç kaydı bulunduğu tespit edilen katil zanlısının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Valilik açıklamadaysa şunlar belirtildi: ”Polis memurumuz, güvenlik görevlisinin yardımıyla daireye giriş yaptığı esnada şüpheli şahıs tarafından silahlı saldırıya uğramıştır. Saldırı sonucu ağır yaralanan polisimiz, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Olay sonrası saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen M.B.Ç. (2003 doğumlu-32 suç kaydı var) saldırıyı gerçekleştirdiği silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır.”

Açıklamada, Ermiş’in cenazesinin saat 14:00’te İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde yapılacak töreninin ardından memleketi Ankara’ya gönderileceği kaydedildi.