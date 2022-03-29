Iğdır’da verici yerleştirilen kartal, altı ayda 20 bin kilometre uçtu

Iğdır’da verici takılarak izlemeye alınan ‘küçük kartal‘ cinsi kuş, altı ayda dokuz ülkeyi kapsayan göçünde 20 bin kilometre yol kat etti.

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Iğdır’da 13 Eylül 2021’de göç halindeki kartala 10 gramlık uydu vericisi yerleştirildi ve ardından doğaya salındı. Takip sonucu aynı gün Van’dan İran’a, oradan da 14 Eylül 2021’de Hakkari’ye gittiği anlaşılan kartal, Derecik ilçesi yakınlarından Irak’a geçti.

Irak’ta üç gün kalan kartal, 17 Eylül 2021’de Suudi Arabistan’a vardı. Yedi gün boyunca burada barındıktan sonra 24 Eylül’de Yemen’e, 28 Eylül’de Kızıldeniz Sahili’nden Cibuti’ye, daha sonra da Etiyopya’ya geçti.

Burada bir ay boyunca kalan kartal, 30 Ekim’de Kenya’ya, 31 Ekim’de Uganda’ya uçarak yaşam kurduğu Nakarapirpirit bölgesinde beş ay boyunca kaldı.

Geri dönüş yoluna başladı

Küçük kartal, güney yarım kürede kış mevsiminin yaklaşmasıyla tekrar kuzey yarım küreye dönmek üzere göçe başladı.

Uganda’dan 12 Mart 2022’de yola çıkan küçük kartal, günler süren yolculuğun ardından şu sıralar bulunduğu Suudi Arabistan’da.

İnfografik: AA

Kartalın göç serüveninde ayrıca zaman zaman 3 bin 500 metreye kadar yükseldiği saptandı.

Küçük kartalın yaklaşık 10 gün içinde yeniden Iğdır’a gelip burada bir süre konakladıktan sonra Rusya’ya geçip kuzey yarım kürede yuva yapması bekleniyor.