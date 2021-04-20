Iğdır’da nesli tükenme tehlikesindeki kaya kartalı tüfekle vuruldu.
AA’nın aktardığına göre merkeze bağlı Karakuyu köyünde yaşayan Cahit Akpınar, köyde yaralı bir kaya kartalı buldu.
Durumun, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne (DKMP) bildirilmesi üzerine köye giden ekipler, yaralı kartalı alarak tedavi merkezine götürdü.
Merkezde incelemesi yapılan kartalın, uçarken av tüfeğiyle vurulduğu, kanatlarında saçma taneleri olduğu belirlendi.
Burada ilk müdahalesi yapılan kaya kartalı, tedavi için Kars Kafkas Üniversitesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü.