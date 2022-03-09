İfade verdiği savcıyı dövdüğü gerekçesiyle tutuklandı

İstanbul’da bir kişi, Anadolu Adliyesi’nde ifade verdiği sırada savcıyı dövdüğü gerekçesiyle tutuklandı.

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AA’nın haberine göre 4 Mart Cuma günü ifade vermek için adliyeye giden Gökhan Y., işlemleri sırasında savcı O. S.’yi dövdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık sorgusunun tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi Anadolu 6’ncı Sulh Ceza Mahkemesi, suçun niteliği, delillerin toplanmış olması ve şüphelinin kaçacağına yönelik delilin bulunmaması gerekçelerini göz önünde bulundurarak Gökhan Y.’nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Serbest kalmasına itiraz edildi

Anadolu başsavcılığı da Anadolu 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’ne başvurarak zanlının serbest bırakılması kararına itiraz etti.

İtirazı değerlendiren mahkeme, şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı.

Bunun üzerine tekrar gözaltına alınan Gökhan Y., tutuklandı.

Zanlı, mahkemedeki ifadesinde tefecilik konusuyla ilgili müşteki olduğu dosyaya savcı O. S.’nin baktığını ve ifade vermek için odasına gittiğini anlatarak, ‘ona vurmadığını sadece yakasına yapıştığını’ iddia etti.