İETT otobüsünde fenalaşan yolcu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

İstanbul’un Beykoz ilçesinde İETT otobüsündeyken rahatsızlanan ve otobüs şoförü tarafından hastaneye yetiştirilen yolcu hayatını kaybetti.

Fotoğraf: İETT (temsili)

AA’nın haberine göre Kavacık Mahallesi Özgür Caddesi’ndeki duraktan otobüse binen Zekariya Teksal, bir süre sonra fenalaştı.

Durumu fark eden otobüs şoförü, önce araçtaki diğer yolculardan yaşlı adama oturabilmesi için yer vermelerini istedi. Durumunun kötüleşmesi üzerine, araç içindeki yolcularla birlikte güzergah dışına çıkarak Teksal’ı aynı mahalledeki özel bir hastaneye yetiştirdi.

Teksal, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.