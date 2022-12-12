İETT otobüsünde cinsel tacize 1 yıl hapis cezası

İstinye Dereiçi-Kabataş arasında sefer yapan İETT otobüsünde, bir kadına cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle yargılanan Mehmet Rahmi Ö. 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: AA (Temsili)

İstanbul’da 26 Ekim 2020 tarihinde İstinye-Kabataş seferini yapan İETT otobüsünde yolcu olan Pınar Ç. yan koltuğunda oturan 44 yaşındaki Mehmet Rahmi Ç.’nin kendisine bakarak mastürbasyon yaptığını belirterek suç duyurusunda bulunmuştu.

Mehmet Rahmi Ç. hakkında, ‘cinsel taciz’ suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

AA’nın aktardığına göre İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi’nde geçen hafta görülen duruşmada savunma yapan sanık, cinsel taciz suçlamalarını kabul etmeyerek, cilt hastalığı sebebiyle kaşınma eyleminde bulunduğunu söyledi.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, her ne kadar sanık cilt hastalığı sebebiyle böyle kaşınma eyleminde bulunduğunu söylese de şikayetçiye bakarak eylemde bulunduğunu belirtti.

Savcı, sanığın savunmasını suçtan kurtulmaya yönelik olarak değerlendirerek, ‘cinsel taciz’ suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanığa ‘cinsel taciz’ suçundan 1 yıl hapis cezası verdi.