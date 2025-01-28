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Yaramazlara biraz batar!

İETT otobüsleri aynı caddede kaza yaptı: Yaralılar var

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde üç İETT otobüsü aynı caddede kaza yaptı, yaralılar var.

Fotoğraflar: AA

34 TP 7430 plakalı İETT otobüsü, Şahintepe Mahallesi Eski İstanbul Caddesi’nde 34 NA 5713 plakalı beton pompası aracıyla çarpıştı. Kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


Ekiplerin kazaya müdahale ederken, aynı caddede 34 TP 7929 plakalı İETT otobüsü önünde ilerleyen 34 LD 0360 plakalı İETT otobüsüne çarptı.

Kazalarda yaralananlar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı.

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

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