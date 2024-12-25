İETT araçlarında unutulan eşyalar açık artırmayla satıldı

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (İETT) bağlı toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar, açık artırmayla satıldı.

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Karaköy’deki İETT Genel Müdürlüğü’nde toplu ulaşım araçlarında unutulan ve bir yıl boyunca sahipleri tarafından alınmayan eşyalar açık artırmaya çıkarıldı.

Bulunmuş Eşya Bürosu dron, ütü, cep telefonu, skuter, kask, güneş gözlüğü, tost makinesi gibi 20 kategoride ürün sergiledi.

Toplam değeri 604 bin 140 lira olan 3 bin 921 parça, Yılmaz Şat tarafından 705 bin liraya satın alındı.

İETT Yolcu İletişim Şefi ve İhale Komisyon Başkanı Remziye Özgür, yolcu alanlarında unutulan eşyaların Bulunmuş Eşya Yönergesi çerçevesinde tasdik edildiğini, ayrıştırıldığını ve sahiplerine ulaştırılmaya çalışıldığını söyledi.

Sahibi bulunamayan eşyalar bir yılın sonunda ihale usulü açık artırmaya çıkarılıyor.

Remziye Özgür, laptop gibi elektronik eşyalarda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre hareket etiklerini söyledi:

“İçindeki bilgiler temizleniyor. Çalışır, çalışmazlığı belirleniyor. İmha edilecekler imha ediliyor. O şekilde gruplandırılarak satışa sunuluyor.”

Özgür, satışa ilişkinse şöyle konuştu:

“Ancak bugün eşyaları toplu olarak sattık. Kedisini, kuşunu unutan var. Gelinlik unutan var, bu yıl yok ama. Ben en çok kaskı merak ediyorum. Kask nasıl unutulur arabada. Akademisyenler, öğrenciler tezlerini unutuyorlar. İçinde çok önemli bilgiler olan USB’ler unutuluyor. Son model telefonlar, sıfır ev eşyaları, patates unutuluyor. Her şey unutuluyor. Bunlar en az bir yıl saklama süresi dolan eşyalar.”