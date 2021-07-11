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Yaramazlara biraz batar!

İddia: İstanbul’da para karşılığı aşı yapılıyor

Ortadoğu Turizm ve Seyahat Acentaları Derneği (OTSAD) Başkanı Hüseyin Kırk İstanbul’da bir turizm acentesinin, İranlı turistlere 2 bin 700 lira karşılığında BioNTech aşısı yaptırdığını öne sürdü.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre Şişli’deki acentenin bir yetkilisi sosyal medya hesabı üzerinden ‘İstanbul’da ikamet ve vatandaşlık şartı olmadan Pfizer aşısı yapılır. Detaylı bilgi için arayın’ ifadeleriye yurt dışına ait bir hat numarası paylaştı.


OTSAD Başakanı Kırk “İstanbul’a gelenler ikamet ve oturum izni almadan aşı oluyor. İkinci aşıyı iki gün sonra yapıyorlar. İlk dozu saygın bir klinikte yapıyorlar. Kişi başı 2 bin 700 TL para alıyor” dedi.

Kırık iddiasını şöyle sürdürdü: “En vahimi de eğer kalp krizi geçirebilecek veya sağlık problemi yaşayabilecek olan kişiler var ise ‘Bunun hiçbir şekilde sorumluluğunu almıyoruz‘ diyerek imza alıyorlar. İnsan sağlığıyla nasıl oynanıyor. E-Nabız’dan kayıt alınmıyor, ve aşı kartı veriyorlar. 2 bin 700 lira uğruna kim bilir hangi sahte aşıları hangi sahte olan iğneleri bu insanlara enjekte ettiler.”  

İddianın yöneltildiği seyahat acentesine Şişli emniyeti ve sağlık müdürlüğü ekipleri denetleme yaptı ancak herhangi bir kanıt bulunamadığı belirtildi.

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