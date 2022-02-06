İcralık dosya sayısı bir yılda yüzde 28 arttı

İcra dairelerindeki dosya sayısının bir yılda üçte bir oranında arttığı bildirildi.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre 1 Ocak – 4 Şubat tarihlerinde icra ve iflas dairelerine 1 milyon 66 bin yeni dosya gelirken, 663 bin dosya sonuçlandırıldı.

Geçen yılın aynı dönemine göre artış yüzde 27.5 oldu. Derdest dosya sayısı toplam 806 bin artarak 22 milyon 973 bine yükseldi.

Yılın ilk iki haftasında yeni dosya sayısı 401 bin, kapanan dosya sayısı ise 323 bin oldu. Ocak ayındaki yeni dosya 854 bin olurken, 577 bin dosya sonunçlandı.