İçkiden zehirlenme şüphesiyle bir ölüm daha

Eskişehir’de evinde içki içtikten sonra hastaneye başvuran kişi hayatını kaybetti.

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AA’nın aktardığına göre Çifteler ilçesinde Bayram Ali Çetinkaya, pazartesi günü evinde içki içtikten sonra solunum güçlüğü çektiği şikayetiyle Çifteler Devlet Hastanesi’ne gitti.

Çetinkaya, buradaki ilk müdahalenin ardından alkol zehirlenmesi şüphesiyle Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Çetinkaya, müdahaleye rağmen dün yaşamını yitirdi.

Eskişehir başsavcılığı Çetinkaya’nın ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Üst aramasında yarısı dolu içki şişesinin bulunduğu belirtilen açıklamada, “Şahsın ikametinde yapılan kontrollerde kaçak içki konusuyla ilgili suç ya da suç unsuruna rastlanmadı. Eskişehir Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetmesinin ardından hastane görevlilerince üzerinde yapılan kontrolde yarıya kadar dolu içki şişesi bulunarak muhafaza altına alındı” dendi.

Yurt genelinde son haftalarda yaklaşık 50 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti.



