İçişleri: Saldırı hazırlığındaki IŞİD’li Şanlıurfa’da yakalandı

İçişleri Bakanlığı, canlı bomba saldırısı hazırlığındaki IŞİD’linin polis operasyonuyla yakalandığını bildirdi.

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Bakanlığın açıklamasına göre Kilis başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında el konulan bir bellekteki incelemede, IŞİD’e ait çok sayıda belge tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesindeki çalışmayla örgütsel dokümanlar çözüldü ve operasyon başlatıldı.

‘Ebi Enes El Kahtani’ kod adlı Beşşar el Mızhen isimli şüpheli, Şanlıurfa TEM Şube Müdürlüğü’nce yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin ikametindeki aramada çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Zanlının Türkiye’de canlı bomba saldırısı düzenlemeli planlandığı belirtildi.