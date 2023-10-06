İçişleri Bakanlığı’na saldırı hakkında paylaşım yapan 23 kişiye gözaltı kararı

İçişleri Bakanlığı’na 1 Ekim’de yapılan saldırıdan sonra sosyal medyadan paylaşım yapan 23 kişi hakkında ‘terör örgütü propagandası’ gerekçesiyle gözaltı kararı verildi.

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1 Ekim’de saat 09:30 sıralarında Ankara’daki İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bombalı saldırı yapılmış, iki saldırgan öldürülmüş; iki polis de hafif yaralanmıştı.

Ankara başsavcılığı saldırı sonrasında, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında, ‘terör örgütü propagandası’ yaptığı öne sürülen 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 14 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Gözaltına alınan şüpheliler Ankara’ya getirilecek.