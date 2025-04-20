İçişleri bakanı: Sürücü affı kesinlikle gündemimizde yok

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 19 Nisan tarihi itibarıyla ehliyeti geçici olarak geri alınıp teslim edilmeyen sürücü sayısının 689 bin 946 olduğunu söyledi: “Şunu açık ve net bir şekilde ifade etmek isterim, ‘sürücü affı’ konusu, kesinlikle gündemimizde yok.”

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Yerlikaya’nın duyurduğu ehliyet verileri şöyle;

499 bin 88 sürücünün ehliyeti, alkol ya da uyuşturucu etkisinde araç kullandıkları ve alkol ölçüm testini reddettikleri için

28 bin 461 sürücünün ehliyeti, bir yıl içerisinde 100 ceza puanı doldurdukları, bir yıl içerisinde beş kez hız ihlali, üç kez kırmızı ışık ihlali, drift ve kanuna aykırı çakar tertibatı bulundurdukları için

162 bin 397 sürücünün belgesi adli işlemler (ölümlü/yaralamalı trafik kazasına karışması, sağlık şartları vb.) nedeniyle geçici olarak geri alındı.

İçişleri bakanı şöyle devam etti:

“Bugün sürücü belgelerini geçici olarak geri almasına neden olan her uygulamanın arkasında çok net bir gerçek var. O da trafik güvenliğini hiçe sayan ağır ihlaller. Can ve mal kaybına neden olabilecek ciddi sorumsuzluklar.

Bizim derdimiz işlem yapmak değil; kazaları önlemek, ocakların sönmesine engel olmak. Aldığımız tedbirler, yollarımızda huzuru ve güvenliği sağlamak adına alınmış, hayatları koruma amacı taşıyan bir tedbirdir. Yaptığımız her denetim, aldığımız her önlem, bir annenin gözyaşını silmek, bir çocuğun yetim kalmasını önlemek içindir. Ve bu yüzden, kuralları ihlal edenlere karşı tavizsiz duruşumuzdan, asla geri adım atmayacağız.”