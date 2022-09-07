İçinde hamile kadının bulunduğu araca saldırmışlardı: Yeniden görülen davada karar

İstanbul’un Pendik ilçesinde, hamile kadının bulunduğu araca saldıran Hasan ve Hüseyin Sel kardeşler hakkında verilen kararın istinaf tarafından bozulmasının ardından yeniden görülen dava karara bağlandı.

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Baklava dükkanı sahibi iki kardeş, Yunus Emre Bahçıvan ve hamile eşi Ayfer Bahçıvan’ın içinde bulunduğu araca, 6 Temmuz 2019’da, Pendik D-100 Karayolu’nda seyir halindeyken yol verme meselesi yüzünden saldırıda bulundukları gerekçesiyle tutuklanmış, ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Anadolu 59’uncu Asliye Ceza Mahkemesi 18 Haziran 2020’de sanıkları, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan ayrı ayrı dört yıl iki ay hapis cezasına çarptırmıştı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25’inci Ceza Dairesi, sanıkların müştekilerin şahsına zarar vermeksizin olay yerinden ayrıldıkları anlaşıldığından yerel mahkemenin kararında ‘etkin pişmanlık’ hükümlerinin uygulanmama nedeninin belirsiz bırakıldığı gerekçeleriyle hükmün bozulmasına karar vermiş, dosyayı ilk derece mahkemesine göndermişti.

Davanın yeniden görüldüğü Anadolu 59’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına taraflar katılmadı; taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme, sanıklar Hasan ve Hüseyin Sel’i, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan dörder yıl ikişer ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanık Hüseyin Sel’in, ‘ulaşım araçlarının kaçırılması ve alıkonulması’ suçundan 10 ay hapisle cezalandırılmasına karar veren mahkeme, sanığın daha önce sabıkasının bulunmaması nedeniyle cezayı erteledi.