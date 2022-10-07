İç çamaşırına gizlediği Burma pitonlarını ABD’ye sokarken yakalandı

ABD-Kanada sınırında iç çamaşırının içinde Burma pitonlarıyla yakalanan bir kişi kaçakçılık suçlamasıyla yargılanıyor.

Fotoğraf: badoca.com

Polis, Calvin Bautista’nın (36) üç pitonu otobüsle Kanada’dan ABD’nin New York eyaletine sokmak isterken yakalandığını, yılanları iç çamaşırının içine gizlediğini açıkladı.

Dünyanın en büyük yılanlarından Burma pitonları nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerden değil, ancak ticareti kontrol altında tutulmazsa olabilir. Asya’da hassas türler kategorisinde yer alıyor. Bu nedenle uluslararası bir anlaşmayla ithal ve ihraç ediliyor.

Bautista’nın önceki gün eyaletin başkenti Albany’de hakim karşısına çıktı.

Dava sonucunda suçlu bulunursa 20 yıla kadar hapis ve 250 bin dolar para cezasına çarptırabilir.