İbrahim Yıldız: Gündemden düşmeyen tek isim Pele

Futbolculuğu dışında, insani özellikleri ile de gönüllerde taht kuran Brezilya’nın “siyah incisi” 82 yaşında kansere yenildi.

Katar’daki Dünya Şampiyonası’nda Brezilya takımı, hasta yatağındaki büyük futbolcunun fotoğrafını taşırken, son görevlerini de yapıyorlardı.

Pele için çok şey yazıldı. Yazılacak da.

FIFA, UNICEF ve Olimpiyat Komitesi tarafından yüzyılın futbolcusu seçilen Pele, BM ile UNESCO’nun da iyi niyet elçisiydi.

Futbolculuğu dışında siyaset sahnesinde de görev yapan Pele, 3 dönem spor bakanlığı yaptı.

Döneminin en iyisi olan Pele, tüm dünyanın yakından tanıdığı, ilgiyle izlediği olağanüstü bir futbolcuydu.

İbrahim Yıldız’ın yazısı