İbrahim Varlı: Mussolini’den 100 yıl sonra bir faşist İtalya’nın başına geçebilir

Sosyal demokrasinin kalesi İsveç’te seçimin galibi Sosyal Demokrat Parti olsa da asıl kazanan yabancı karşıtı, ırkçı İsveç Demokratları. 1917’den bu yana hemen her seçimde birinci olan Sosyal Demokratlar’ın ardından en fazla oyu toplayan Jimmie Åkesson liderliğindeki İsveç Demokratları sağdaki en büyük parti oldu. Kökleri neo-Nazi hareketine dayanan parti, yasa, düzen ve göç konusundaki klasik faşizan söylem ve politikalarla merkez sağdan kayan oyları kendisinde toplamayı başardı.

İsveç’tekine benzer bir manzaranın 25 Eylül’de bu kez İtalya’da tekrarlanması bekleniyor. Seçime iki haftadan az bir süre kalırken Giorgia Meloni liderliğindeki aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri Partisi (Fratelli d’Italia veya FdI), kamuoyu yoklamalarında ilk sırada görülüyor. Son iki haftada her şey beklendiği gibi giderse İtalya’nın ilk kadın lideri olacak olan Meloni, kendisini İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ülkenin ilk aşırı sağcı başbakanı yapacak milliyetçi dalganın üzerinde dilediğince sörf yapıyor.

Şayet Meloni kazanırsa faşist diktatör Benito Mussolini’nin Ekim 1922’de iktidara gelmesinden tam 100 yıl sonra bir başka faşist İtalya’nın başına geçecek.

İbrahim Varlı’nın yazısı