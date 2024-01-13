İbrahim Varlı: Günde 8 gemi İsrail’e giderken Lahey’den adalet çıkmaz

İsrail’in “sembolik” yargılanması AKP rejimi, İslamcılar ve yandaşlar tarafından “bayram havası”nda kutlandı. Gazetelerin manşetlerini “İsrail’in sanık sandalyesine” oturması süsledi. Aylardır İsrail’in ve Netanyahu’nun Lahey Adalet Divanı’nda yargılanacaklarını kürsülerden vaaz eden Erdoğan, dün de “Lahey Adalet Divanı’nın adaletine de inanıyoruz” dedi.

Filistin ile özel bir bağ kuran Güney Afrika’nın girişimiyle İsrail o sanık sandalyesine oturtuldu ancak buradan bir sonuç çıkması, Tel Aviv’e bir yaptırım uygulanması mümkün değil.

Uluslararası hukukun yok sayıldığı, gücün tek geçer akçe olduğu günümüz uluslararası denkleminde bu yargılamanın sadece “sembolik” bir anlamı var sadece.

Ne İsrail ne ABD ne Çin ne de Türkiye UCM’yi tanımazken, “Adalet Divanı”nın kararları da yok hükmünde.

Uluslararası hukuk egemenlerin hukuku. Saray rejimi yargılama üzerinden iç kamuoyunu manipüle etmeye yönelik manevralar peşinde.

Günde sekiz geminin ticari sefer yaptığı İsrail’i “sanık sandalyesine oturttuk” algısı üzerinden yeni bir algı operasyonunun ve seçim kampanyasının startı verilmeye çalışılıyor. Hamas hamiliği dışında kendilerinin bir katkı sunamadığı bir yargılama üzerinden oy devşirmek istiyorlar.

İbrahim Varlı’nın yazısı