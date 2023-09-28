İbrahim Ö. Kaboğlu: Cumhuriyet kurumlarını yeniden kurmayı hedeflemeyen her anayasa değişikliğine kesinlikle hayır!

“Yeni bir Anayasa yapmak, Türkiye’nin boynunun borcudur. Bunun için hiçbir önyargı olmaksızın bu çalışmaları inşallah güçlü bir şekilde başlatarak sonuç almayı hedefliyoruz.” (TBMM Bşk. N. Kurtulmuş).

Doğru bilgi ile başlayalım:

Türkiye, ülkemizin adı; özellikle AKP döneminde yağmalanan ve halen sürmekte olan.

Türkiye Cumhuriyeti, devletimizin adı; 2017 kurgusu ile yüzyıllara yayılan kurum ve kuralları lağvedilen.

Türkiye toplumu, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları bütünü; ama AKP’ce çok yönlü olarak ayrıştırılan.

Eğer bir borç ve yükümlülük varsa, bu Türkiye’nin veya Türkiye Cumhuriyeti’nin değil, yurttaşların Türkiye’ye ve Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı borç, sorumluluk ve yükümlülüğüdür. Bu yükümlülük en başta, ülkeyi yağmalayanlar ve Devlet kurumlarını tasfiye edenlere düşmekte.

Başkan eklemiş: “hiçbir ön yargı olmaksızın”.

Ön yargı değil ÖNKOŞUL, tasfiye edilen Cumhuriyet kurumlarını yeniden kurmayı hedeflemeyen her Anayasa değişikliğine kesinlikle hayır!

Nedir bunlar?

İbrahim Ö. Kaboğlu’nun yazısı