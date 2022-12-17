İbrahim Kiras: Zarar vereceği muhakkak olan işlerden bile geri duramıyorlar

Beklenmiyordu, çünkü bu kararı veren hâkim önceki duruşmada “Bu sözün İçişleri Bakanına söylendiği belli” demişti.

Anlaşılan o ki bugünkü Türkiye’de iş başında olan kadrodan demokrasiye bağlılık ve hukuka saygı beklemek kadar rasyonellik beklemek de yanlış. Çok acayip bir yola girmişler, kendi kendilerine zarar vereceği muhakkak olan işlerden bile geri duramıyorlar.

Zira kendilerine fayda sağlamaktan ziyade karşı tarafa zarar vermeye odaklı bir davranış modelleri var. Halkı memnun ederek, seçmeni ikna ederek oy almayı değil, muhalefeti bölerek veya karşı tarafta adam eksilterek amaçlarına ulaşma peşindeler. Bu yöntemin bir parçası da aday adaylarının tasfiyesine yönelik plan ve girişimler.

İbrahim Kiras’ın yazısı