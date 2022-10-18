İbrahim Kiras: Türkiye’deki üniversiteler yüksek lise durumunda

Dünyadaki teknolojik gelişmeler alanında Türkiye’nin pek ön sıralarda olduğu söylenemez maalesef. Çünkü teknoloji bilimsel araştırmaların sonucunda ele edilen bir ürün. Bilimsel araştırmalar derseniz üniversitelerin işi. Ne var ki bizim ülkemizde üniversiteler bilimsel araştırmalar yapılan kurumlar olmaktan ziyade “yüksek lise” durumunda. Hocalar öğrencilere ders anlatmaktan fazlasına ne vakit ne de imkân bulabiliyorlar bu sistemde. Kütüphanelere veya laboratuvarlara girmeden araştırma yapılıyormuş gibi yapılıyor çoğunlukla.

Birkaç köklü devlet üniversitesi ile birkaç vakıf üniversitesi dışarıda tutulursa, geriye kalan “yüksek lise”lerdeki eğitimin kalitesi de liselerden daha iyi değil. Çok değerli akademisyenlerimiz, dünya çapında değerli bilim insanlarımız var elbette. Ama bu insanlara hak ettikleri değeri vermediğimiz gibi, uluslararası standartlarda bilimsel araştırma ortamı da sunmuyoruz. Bunlara bağlı olarak, yurt dışına beyin göçü herkesin bildiği en büyük problem zaten.

Ne acı ki giderek daha da kötüye gidiyor durum. Ülkemizdeki üniversitelerin sayısıyla övünüyoruz. Nedense eğitim kalitesi veya bilimsel araştırma alanındaki başarılar umurumuzda değil.

İbrahim Kiras’ın yazısı