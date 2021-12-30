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Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Kiras: Sürdürülebilir yöntem değil

Zincir marketleri korkutarak bazı ürünlerde damping yaptırılabilir, yani bunları kısmen zararına satışa ikna edebilirsiniz. Zaten promosyon amacıyla bu yapılıyor belli kalemlerde. Geçtiğimiz yıllarda da -tarım yönetiminde planlama olmadığı için- fiyatı aşırı yükselen patates gibi ürünlerde hükümetin talebiyle zararına satışlar yapıldığını açıkladılar geçenlerde marketçiler.

Ama bu sürdürülebilir bir yöntem değil herhalde. Nereye kadar sürdürebilirsiniz? Patatesi veya pirinci sonsuza kadar sübvanse etseniz bile yalnızca patatesle yaşanmayacağından bu da çözüm olmaz enflasyon sorununa.


İbrahim Kiras’ın yazısı

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