İbrahim Kiras: Sonraki seçimde iktidar değişikliği ihtimali her zamankinden güçlü

Bugünkü Türkiye tablosuna hangi pencereden bakarsanız bakın, bir sonraki seçimde bir iktidar değişikliğinin gerçekleşmesi ihtimali her zamankinden daha güçlü görünüyor. Diğer yandan, özellikle son birkaç yıl içinde devlet idaresinin, siyasi sistemin, sosyal düzenin ve ekonominin maruz kaldığı tahribatın onarılması bir sonraki iktidarın takatini zorlayacak derecede enerji gerektirecek. Dolayısıyla bu onarım işinin tek bir partinin iktidarınca değil bir “büyük koalisyon” tarafından üstlenmesi gerektiği açık. Zaten siyasi aritmetik de bunu getiriyor önümüze.

İbrahim Kiras’ın yazısı